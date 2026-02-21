Температура воздуха превышает климатическую норму в столице

Москва все еще находится под влиянием атлантического антициклона. Температура воздуха соответствует климатической норме и даже немного ее превышает. В дневные часы столбики термометров показывают минус 3 градуса.

Ближе к вечеру похолодает до минус 5 градусов, которые будут ощущаться на минус 10 градусов из-за ветра. Ветер разгоняется до 10 метров в секунду. Атмосферное давление выросло и сейчас составляет 751 миллиметр ртутного столба.

