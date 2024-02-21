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21 февраля, 11:45

Общество

Более 1 млн человек присоединились к движению "Мосволонтер" за 10 лет

Более 1 млн человек присоединились к движению "Мосволонтер" за 10 лет

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Движение "Мосволонтер" отмечает первый юбилей – 10 лет. За это время к сообществу присоединились более миллиона волонтеров. С их помощью было проведено более 5,5 тысячи мероприятий.

Среди них – Олимпийские игры в Сочи и Чемпионат мира по футболу. Ближайшие мероприятия, где не обойтись без помощи волонтеров, – это праздник "Папин день", спортивно-игровая программа "Соседифест", мастер-класс "Простое рисование".

Как можно присоединиться к движению "Мосволонтер"? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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