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20 ноября, 23:45

Общество

Новости часа: москвичи смогут получить льготу по оплате ЖКХ только в электронном виде

Новости часа: москвичи смогут получить льготу по оплате ЖКХ только в электронном виде

Новости часа: возведение самостроя в Печатниках пресекли на начальном этапе

25-метровое дерево из подмосковного Фрянова станет главной новогодней елью РФ

Синоптики обещают сохранение январской погоды в Москве до 23 ноября

Спасатели предостерегли москвичей от выхода на лед

Новости часа: москвичи смогут оформить льготу по оплате ЖКУ и связи только онлайн

Новорожденные щенята были найдены в мусоропроводе на Зеленом проспекте в столице

Новости часа: Собянин сообщил, что картой москвича пользуются почти 5 млн человек

Новости часа: Собянин сообщил, что картой москвича пользуются почти 5 млн человек

Эксперты рассказали, как в РФ работает закон об ответственном обращении с животными

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичи смогут получить льготу по оплате жилья, коммунальных услуг и связи только в электронном виде. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Строители почти завершили строительство учебного корпуса на 200 мест на Фестивальной улице. Об этом сообщил глава Депстроя столицы Рафик Загрутдинов.

В Москве стартовал чемпионат предпринимательских идей для школьников, сообщила пресс-служба столичного департамента образования.

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