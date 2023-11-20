Новости часа: москвичи смогут получить льготу по оплате ЖКХ только в электронном виде

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичи смогут получить льготу по оплате жилья, коммунальных услуг и связи только в электронном виде. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Строители почти завершили строительство учебного корпуса на 200 мест на Фестивальной улице. Об этом сообщил глава Депстроя столицы Рафик Загрутдинов.

В Москве стартовал чемпионат предпринимательских идей для школьников, сообщила пресс-служба столичного департамента образования.