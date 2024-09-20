Более 60% россиян заявили, что заводили служебные романы

Более 60% россиян признались, что имели любовные отношения на работе. При этом 71% руководителей не одобряют служебные романы, 25% не вмешиваются в личную жизнь сотрудников. Еще в 4% компаний такое не приветствуется или запрещено.

По мнению экспертов, чаще всего романтические отношения могут повысить эффективность работников. С ними согласны почти 27% опрошенных, еще 30% респондентов смотрят на это скептически, а 43% уверены, что личные отношения плохо влияют на выполнение рабочих задач.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.