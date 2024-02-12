В России пятая часть служебных романов приводит к свадьбам

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Каждый третий россиянин (31%) хотя бы раз вступал в отношения с коллегой, однако примерно в 72% случаев такие романы завершались расставанием. При этом каждый пятый (19%) доводил взаимоотношения на работе до бракосочетания. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на сервис "Работа.ру".

В случае разрыва отношений примерно 45% пар больше не пересекаются на рабочем месте, 17% россиян сохраняют хорошие дружеские отношения, а 3% начинают игнорировать друг друга.

Кроме того, четверть граждан (25%) заверили, что работа не является тем местом, где стоит строить любовные отношения, так как романы будут иметь только неприятные последствия в трудовой деятельности.

Около 52% россиян подчеркнули, что нейтрально относятся к романам с коллегами, а 4% граждан считают, что работа является идеальным местом для заведения новых знакомств.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова поделилась, в каких случаях нужно разойтись с партнером. В эти случаи вошли ситуации, при которых партнер запрещает что-либо делать или ходить куда-то. Как она утверждает это говорит об абьюзивных отношениях в семье.



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