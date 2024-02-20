Выращивание ипомеи трехцветной может грозить садоводам тюремным сроком

Выращивание ипомеи трехцветной на дачном участке может обернуться проблемами с законом. Вьюнок внесли в особый перечень как растение, содержащее психотропные и наркотические вещества.

Как отмечают юристы, тюремный срок за выращивание ипомеи можно получить, если на дачном участке найдут более 100 кустов. Кроме того, уголовно наказуемы будут добыча и хранение всего трех граммов семян.

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