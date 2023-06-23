Врач рассказал об опасностях для дачников в огороде

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В огороде дачники могут заразиться смертельно опасными инфекциями. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

По его словам, эти инфекции передаются через почву. В их число входят столбняк, токсоплазмоз, бешенство и боррелиоз.

"Споры столбняка находятся в земле. Если человек будет копаться в огороде и наколется на какой-нибудь ржавый гвоздь, при загрязненной ране есть риск заразиться. Через землю также можно заразиться токсоплазмозом, если на вашем участке гуляют соседские или дикие кошки", – подчеркнул эксперт.

Специалист предупредил, что бешенство передается от диких животных и не привитых собак. При укусе необходимо сразу сделать прививку. Также врач напомнил об опасности клещей.

В Центральной России они могут быть разносчиками боррелиоза. При укусе клеща стоит понаблюдать за самочувствием, а при проявлении признаков необходимо обратиться к специалисту, добавил Хухрев.

"Если клещ просто прополз по коже, и вы его сняли, вы ничем не заразитесь", – резюмировал он.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что переносчиками большого количества инфекций могут быть комары, обитающие в Крыму, Грузии, Абхазии и Южной Африке. По его словам, в средней полосе России комары не переносят никаких заболеваний. Однако опасность заключается в том, что их могут привезти отдыхающие.

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