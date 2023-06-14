Терапевт рассказал, какие болезни переносят комары

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Переносчиками большого количества инфекций могут быть комары, обитающие в Крыму, Грузии, Абхазии и Южной Африке. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача-терапевта Андрея Кондрахина.

"Самым частым заболеванием, которое переносит комар, является малярия. В Московской области таких случаев не было зафиксировано. В Москве это все привозное", – сообщил специалист.

По словам Кондрахина, в средней полосе России комары не переносят никаких заболеваний. Однако опасность заключается в том, что их могут привезти отдыхающие.

В других странах мира насекомые могут быть переносчиками вируса Зика, лихорадки Западного Нила, желтой лихорадки и лихорадки Денге. Такие инфекции, пояснил терапевт, характерны для регионов с теплым климатом. Комары предпочитают температуру воздуха выше 20 градусов.

При этом недавно, обратил внимание Кондрахин, случаи заражения малярией были зафиксированы в Северо-Западном федеральном округе РФ. Лихорадку Западного Нила выявили в Сибири и на Дальнем Востоке.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова призвала москвичей не ждать появления комаров в городе до конца июня. По ее словам, погодные условия прошедшего мая являются неблагоприятными для активности насекомых. После установления в Москве теплой погоды комарам потребуется еще 7–15 дней для размножения и последующего выращивания потомства.



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