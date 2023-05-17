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Экономика

Спрос на средства от клещей и комаров вырос на 73% в Москве

Фото: depositphotos/galitskaya

В столице число покупок средств от клещей, комаров и других насекомых выросло на 73%. Такие данные Москве 24 предоставили специалисты аналитического ресурса "Чек Индекс" (принадлежит компании "Платформа ОФД").

Эксперты проанализировали покупки репеллентов по РФ и в столице в сетевой и несетевой рознице, а также в онлайн- и офлайн-каналах продажи с 1 апреля по 14 мая этого года. Результаты они сравнили с данными за тот же период 2022 года. Выяснилось, что в Москве этой весной средний чек на средства от клещей, комаров и других насекомых составил 662 рубля. Такая сумма на 43% выше, чем годом ранее. При этом число покупок репеллентов выросло в столице на 73% в сравнении с прошлогодним показателем.

В целом по РФ средний чек на средства от клещей и насекомых за апрель и 14 дней мая составил 311 рублей, что на 9% выше, чем в 2022 году. Вместе с тем число покупок репеллентов этой весной по стране выросло на 60%. "В первой половине мая в РФ было куплено на 52% больше средств от насекомых, чем в первой половине апреля. В то время как в прошлом году эта цифра составляла 230%", – отметили эксперты.

По данным аналитиков, в топ-продаж вошли спреи от насекомых.

В этом году из-за более ранней весны и солнечной погоды, установившейся еще в апреле, активность насекомых оказалась выше, чем в прошлом году. Соответственно, спрос на репелленты резко возрос еще в апреле. При этом москвичи проявили более высокую (чем в среднем по России) озабоченность клещевой опасностью, что отразилось в продажах соответствующих товаров в столице.
из исследования аналитического ресурса "Чек Индекс" (принадлежит компании "Платформа ОФД")

Ранее россиянам напомнили, как защитить себя от клещей. В частности, для выхода на природу стоит отдавать предпочтение одежде одного светлого тона с длинными рукавами. Во время прогулки рекомендуется осматривать ее каждые два часа. Кроме того, проверку стоит провести еще один раз дома. Также необходимо пользоваться репеллентами.

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