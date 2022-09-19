Новости часа: в столице усилился ветер

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве усиливается ветер. На Останкинской башне застряли дети, а на улице Барклая наклонился переход. Об этом сообщили очевидцы.

Бренды Inditex в ТЦ "Афимолл" заменят 10 новых магазинов. Об этом заявил владелец ТЦ Цвия Левиев.

ЦБ с 1 декабря ужесточит требования к ипотеке с низким взносом по долевому строительству.