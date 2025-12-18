Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 декабря, 14:15

Общество

Москвичам рассказали о погоде 18 и 19 декабря

Москвичам рассказали о погоде 18 и 19 декабря

Текущий декабрь станет одним из самых малоснежных в Москве с начала века

Врачи рассказали, сколько колбасы можно есть без вреда для здоровья

"Доктор 24": врач рассказал, как прием ванны помогает уменьшить стресс

Жители Троицка пожаловались на подростков, которые бросают петарды во дворе

Московские абитуриенты стали чаще интересоваться транспортными специальностями в колледжах

Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве со следующей недели

Участники "Московского долголетия" попробовали себя в фигурном катании

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 19 декабря

Температура воздуха поднимется до плюс 2 градусов в Москве 18 декабря

Погоду в Москве 18 декабря определяет гребень антициклона. Небо над столицей затянуто плотными облаками, но серьезных осадков не ожидается. Температура воздуха держится в небольшом плюсе – около 2 градусов. Местами возможна гололедица.

По прогнозу синоптиков, 19 декабря потепление в столичном регионе достигнет максимума. Утром столбик термометра покажет минус 1 градус, днем воздух прогреется до 2 или 3 градусов, а к вечеру остынет до 0. Несмотря на повышенную влажность, день будет относительно сухим.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоРоман КарловНаталия Шкода

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика