Москвичам рассказали о погоде 18 и 19 декабря
Погоду в Москве 18 декабря определяет гребень антициклона. Небо над столицей затянуто плотными облаками, но серьезных осадков не ожидается. Температура воздуха держится в небольшом плюсе – около 2 градусов. Местами возможна гололедица.
По прогнозу синоптиков, 19 декабря потепление в столичном регионе достигнет максимума. Утром столбик термометра покажет минус 1 градус, днем воздух прогреется до 2 или 3 градусов, а к вечеру остынет до 0. Несмотря на повышенную влажность, день будет относительно сухим.
