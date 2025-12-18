Москвичам рассказали о погоде 18 и 19 декабря

Погоду в Москве 18 декабря определяет гребень антициклона. Небо над столицей затянуто плотными облаками, но серьезных осадков не ожидается. Температура воздуха держится в небольшом плюсе – около 2 градусов. Местами возможна гололедица.

По прогнозу синоптиков, 19 декабря потепление в столичном регионе достигнет максимума. Утром столбик термометра покажет минус 1 градус, днем воздух прогреется до 2 или 3 градусов, а к вечеру остынет до 0. Несмотря на повышенную влажность, день будет относительно сухим.

