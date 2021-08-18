"Русские Витязи" обновили летную программу для форума "Армия-2021". В нее вошли несколько новых элементов. Например, при демонстрации группового пилотажа в составе шести экипажей летчики выполнят подряд вираж и петлю Нестерова на форсажном режиме работы двигателей.

После уже в составе четырех экипажей в построении ромбом "Русские Витязи" выполнят связку нескольких вращений: групповая "бочка", "петля" с поворотом на 180 градусов на нисходящей части и маневр "ухо". Кроме "Русских Витязей" свое мастерство на форуме покажут экипажи пилотажных групп "Стрижи" и "Беркуты". Любители авиации особенно ждут парный пилотаж на самолетах Су-57.

Форум пройдет с 22-го по 28-е августа в парке Патриот. Вся авиационная программа состоится на аэродроме Кубинка.

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