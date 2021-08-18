Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за несколько часов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На столицу за несколько часов обрушилось 19 миллиметров осадков, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро.

Данные получены с главной метеостанции города на ВДНХ в 18:00. Месячная норма августа в столице составляет 77 миллиметров. На 18:30 порывы ветра достигали 17 метров в секунду.

Столичный регион накрыл сильный ливень. Осадки с громом и сильным ветром отмечались в центре Москвы, а также в западных районах и на юго-западе города. Тучи затянули небо за считаные минуты в Теплом Стане, Митине, Крылатском, Строгине, Щукине, на проспекте Вернадского, в Раменках и Ясеневе. Сильные раскаты грома фиксировались и в Химках, Подольске и Щербинке.

Дептранс обратился к автомобилистам с просьбой не парковать машины рядом с шаткими конструкциями и деревьями, соблюдать дистанцию во время движения и не совершать резких маневров. Специалисты также предупредили о возможных задержках общественного транспорта.

По словам синоптиков, осадки сохранятся в столичном регионе до конца недели. К понедельнику может выпасть около 115–120% от месячной нормы осадков.

Об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить в управу района, префектуру, в Объединение административно-технических инспекций, в единый диспетчерский центр, на портал "Наш город", в Мосводосток и Гормост.

