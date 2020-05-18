Москвичей попросили не подкармливать уток

Москвичей просят не подкармливать уток. Это может привести к их размножению и впоследствии к новым эпидемиям. Сейчас пернатых можно встретить даже на тротуарах. На улицах малолюдно, поэтому птицы осмелели и начали осваивать новые территории. И еды для них, утверждают орнитологи, достаточно.

Природная пища в весенне-летний период – сбалансированная. А корм, который предлагают горожане, может, к тому же, плохо отразиться на здоровье уток, особенно птенцов. Кстати, по данным специалистов, в Москве пернатых живет очень много. В этом году на зимовку в столице оставались около 10 тысяч особей.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.