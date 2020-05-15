Профессор МГУ Князев уволился после публикаций о домогательствах в вузе

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Профессор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Сергей Князев сообщил об уходе из университета. Такое решение он принял после публикаций о домогательствах к студенткам со стороны преподавателей, говорится на его странице в соцсети Facebook.

Преподаватель филологического факультета признал, что у него были отношения со студентами, однако заявил, что всегда считал их добровольными.

"Я сознательно никогда не пользовался своим служебным положением ни в каких целях, в частности, не использовал его для принуждения к чему бы то ни было", – отметил он.

Князев предположил, что некоторые его высказывания могли быть неправильно интерпретированы, из-за чего и возник инцидент.

Сообщалось, что руководство факультета не нашло оснований для проведения служебной проверки информации о домогательствах, поскольку не было предоставлено никаких фактов и доказательств вины преподавателя кроме публикаций свидетельств студенток.