Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:45

Названы самые популярные автомобили у москвичей

общество транспорт авто

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В ГКУ "Центр организации дорожного движения" выяснили, какие автомобили наиболее популярны у жителей столицы.

"Нашли самый популярный автобренд в Москве и составили топ-10 марок", – говорится в сообщении ЦОДД, опубликованном в Twitter-аккаунте.

Оказалось, что москвичи преимущественно отдают предпочтение автомобилям марки Kia. Их в Москве насчитывается 572 тысячи.

Вторую строчку рейтинга занял бренд Hyundai, третью – Toyota.

Также горожане часто выбирают для передвижения Volkswagen, ВАЗ, Nissan, Ford, Renault, Mercedes и Skoda.

Ранее были названы самые угоняемые машины в Москве. Таковыми оказались Toyota Camry и Lexus LX. Также в этот список вошли Toyota Land Cruiser, RAV4, Hyundai Santa FE, Lexus NX, KIA Rio, Lexus RX и BMW 5-series.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать