Названы самые популярные автомобили у москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В ГКУ "Центр организации дорожного движения" выяснили, какие автомобили наиболее популярны у жителей столицы.

"Нашли самый популярный автобренд в Москве и составили топ-10 марок", – говорится в сообщении ЦОДД, опубликованном в Twitter-аккаунте.

Оказалось, что москвичи преимущественно отдают предпочтение автомобилям марки Kia. Их в Москве насчитывается 572 тысячи.

Вторую строчку рейтинга занял бренд Hyundai, третью – Toyota.

Также горожане часто выбирают для передвижения Volkswagen, ВАЗ, Nissan, Ford, Renault, Mercedes и Skoda.

Ранее были названы самые угоняемые машины в Москве. Таковыми оказались Toyota Camry и Lexus LX. Также в этот список вошли Toyota Land Cruiser, RAV4, Hyundai Santa FE, Lexus NX, KIA Rio, Lexus RX и BMW 5-series.