Перечислены признаки усталости за рулем

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эксперт автомобильного журнала "За рулем" Илья Пименов рассказал, на что стоит обращать внимание водителям во время езды на автомобиле. В частности, он перечислил признаки, свидетельствующие об усталости за рулем, передает "Газета.ру".

Специалист рассказал, что одним из тревожных признаков усталости является дискомфорт, когда водитель начинает часто менять позу.

Также об усталости свидетельствует то, что человеку становится то жарко, то холодно, несмотря на комфортную температуру в салоне.

Кроме того, водителям стоит обращать внимание на еще один фактор усталости – снижение внимательности, о которой свидетельствует то, что человек не сразу понимает, что говорит собеседник, или не слышит того, что передают по радио.

Помимо этого, находясь за рулем, человек может перестать реагировать на неровности на дороги, более того, он может не замечать других авто, выезжающих с примыкающих дорог. В том случае, если концентрация потеряна и водитель перестает различать дорожные знаки и номера других машин, это может привести к засыпанию.

Ранее сообщалось о том, что для водителей автобусов разработали считывающие усталость браслеты. Подобные изобретения сообщают о том, что водитель начинает закрывать глаза или терять сознание, после чего эта информация оперативно передается в систему управления транспортными средствами.