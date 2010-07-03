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Москва 24

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Технологии

19:54

Для водителей автобусов разработали считывающие усталость браслеты

безопасность технологии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российские ученые разработали браслет, способный отслеживать показатели, указывающие на критическую усталость у водителей пассажирских автобусов. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин.

По его словам, браслет сообщит о том, если водитель начнет закрывать глаза или терять сознание. Эта информация будет оперативно поступать в систему управления транспортными средствами.

"Они могут работать в онлайн-режиме. Если сам собственник выявляет эти нарушения, мы не должны никаких санкций применять, а просто предупредить, что тоже видим", – подчеркнул Басаргин.

Ранее сообщалось, что в наземном городском транспорте Москвы появятся устройства, которые будут сканировать лицо водителя и фиксировать признаки, сигнализирующие о его усталости. Камеры уже протестировали на нескольких маршрутах.

Система основана на алгоритме нейросетей. Камера в режиме онлайн сканирует лицо. Устройство фиксирует частое зевание, определенное положение век, мимику и другое. Также камера следит, чтобы водитель во время поездки был сосредоточен на дороге. Если водитель отвлекся за рулем или переутомился, в кабине прозвучит сигнал.

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