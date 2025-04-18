Техноблогер рассказал, какие губки лучше подходят для мытья посуды

Техноблогер Павел Трухачев объяснил, какие губки выбрать для разных типов загрязнений и посуды. Поролоновые с абразивным покрытием подходят для серьезных загрязнений, но могут повредить антипригарные покрытия. Силиконовые не впитывают запахи, легко моются, но не справляются с пригоревшей едой.

Металлические эффективны против застарелых остатков, но их не стоит использовать для деликатной посуды. Экологичные губки из люффы и других природных материалов подойдут тем, кто заботится об окружающей среде. Менять губки желательно каждые две недели.

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