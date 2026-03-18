Родительская помощь после совершеннолетия стала темой споров в Москве

Москвичи все чаще обсуждают, должна ли родительская помощь заканчиваться после 18 лет. Одни продолжают поддерживать детей, другие выступают за полную самостоятельность. Подходы разные, но специалисты сходятся в том, что перегибы вредят.

Психолог Татьяна Коровина предупредила, что при долгой помощи дети не берут на себя ответственность, не взрослеют и перестают ценить деньги. В свою очередь, специалист Елена Шохина посоветовала приучать ребенка к финансовой грамотности с 6–7 лет и обсуждать семейный бюджет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.