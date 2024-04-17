Фестиваль "Мегаполис профессий" пройдет в Москве 20 апреля

Фестиваль профориентации "Мегаполис профессий" состоится в Москве 20 апреля. Старшеклассников и их родителей ждут на двух площадках – в центре "Профессии будущего" на улице Щепкина и в специализированном центре занятости "Моя карьера" на улице Сергия Радонежского.

Гостей познакомят с перспективными профессиями, расскажут о трендах рынка труда и проведут тестирование на определение склонностей к тому или иному виду деятельности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.