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17 апреля, 07:45

Общество

Фестиваль "Мегаполис профессий" пройдет в Москве 20 апреля

Фестиваль "Мегаполис профессий" пройдет в Москве 20 апреля

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Фестиваль профориентации "Мегаполис профессий" состоится в Москве 20 апреля. Старшеклассников и их родителей ждут на двух площадках – в центре "Профессии будущего" на улице Щепкина и в специализированном центре занятости "Моя карьера" на улице Сергия Радонежского.

Гостей познакомят с перспективными профессиями, расскажут о трендах рынка труда и проведут тестирование на определение склонностей к тому или иному виду деятельности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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