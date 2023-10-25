Собянин поздравил с 85-летием народную артистку РСФСР Тамару Семину

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сергей Собянин поздравил народную артистку РСФСР Тамару Семину с 85-летием. Поздравительная телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

Мэр обратил внимание, что артистка, обладая талантом и обаянием, вносит вклад в развитие российской культуры, тем самым приумножая традиции русской актерской школы.

"За годы плодотворной творческой деятельности вами создана богатая галерея лирических, драматических и комедийных образов, полюбившихся миллионам зрителей. Фильмы с вашим блистательным участием задают высокую художественную планку и входят в золотую коллекцию нашего кино", – следует из текста поздравления.

Тамара Семина известна своими ролями в фильмах "Воскресение", "Безотцовщина", "Человек, которого я люблю", "Совесть" и других. Звание народной артистки РСФСР ей присвоили в 1978 году.

В 1990 году Семину удостоили ордена Трудового Красного Знамени, в 2005 году – ордена Почета.

До этого юбилей отметила народная артистка России Наталья Гвоздикова. Она отметила 75-летие. С днем рождения актрису поздравил Сергей Собянин, который подчеркнул, что фильмы с участием Гвоздиковой являются классикой отечественного кино, которую ценят как старые, так и новые поколения зрителей.

