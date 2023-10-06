Сергей Собянин поздравил коллектив детской Морозовской больницы с ее юбилеем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Детская Морозовская больница отмечает 120-летие. С юбилеем медучреждение в своем телеграм-канале поздравил Сергей Собянин.

В Морозовской больнице работают более трех тысяч специалистов. Ежегодно они помогают преодолеть болезнь более 80 тысячам юным пациентам со всей страны.

"Спасибо вам за труд, самоотдачу и за то, что бережете здоровье наших детей – самое дорогое, что у нас есть. С юбилеем!" – обратился к медикам мэр.

Больница является крупнейшей, где работают с пациентами, имеющими практически любые заболевания. В учреждении функционируют 48 отделений по 30 профилям. При этом некоторые из них, в частности, Орфанный центр, Центр детского инсульта и Центр неонатального скрининга, являются уникальными.

Сейчас медучреждение продолжает развиваться. Собянин обратил внимание, что на территории больницы ранее возвели новый корпус, а уже существующие здания модернизируют.

До этого в столице открыли реконструированный паллиативный корпус Морозовской больницы. В реконструированном корпусе организовали комфортные условия для оказания паллиативной медицинской помощи детям до 18 лет со злокачественными новообразованиями.



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