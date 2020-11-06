Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку России Аллу Сурикову. Телеграмма с поздравлением была размещена на портале мэра и правительства Москвы.

"Своим многогранным творчеством вы обогащаете традиции отечественного кинематографа. Ваши фильмы удостоены престижных отечественных и зарубежных наград, но главное признание – это любовь миллионов зрителей", – говорится в поздравлении главы города.

Как отметил Собянин, коллеги и ученики ценят Аллу Сурикову за талант, а также преданность кинематографу. Ей исполнилось 80 лет.

Алла Ильинична Сурикова родилась 6 ноября 1940 года. Является советским и российским кинорежиссером, сценаристом, педагогом. В 2000-м году она была удостоена звания народной артистки России.

Ранее мэр города поздравил с днем рождения народную артистку РСФСР Тамару Семину.