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Культура

12:13

Собянин поздравил с днем рождения народную артистку РСФСР Тамару Семину

мэр Москвы Сергей Собянин культура театр кино

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Народную артистку РСФСР Тамару Семину поздравил с днем рождения Сергей Собянин. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Глава города подчеркнул, что богатая творческая биография артистки – это яркий пример служения искусству, а ее мастерство и обаяние отразились в ролях, сыгранных Семиной, завоевавших любовь миллионов людей.

"Желаю Вам, уважаемая Тамара Петровна, доброго здоровья, благополучия, жизненного и творческого долголетия", – поздравил актрису Собянин.

Тамара Семина известна зрителям по спектаклям "Гроза" и "Русские люди", а также картинам "Расскажи мне о себе", "А у нас была тишина", "Холостяки", "Доброта" и многим другим фильмам.

В 1978 году Семина получила звание народной артистки РСФСР.

Ранее Собянин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов транспортной отрасли. Глава города отметил заслуги водителей, механиков, инженеров, работников транспортных предприятий Москвы.

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