Собянин поздравил работников транспортных предприятий Москвы с профессиональным праздником

11:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Работников и ветеранов автомобильного и городского транспорта поздравил с профессиональным праздником Сергей Собянин. Телеграмму опубликовали на портале мэра и правительства Москвы.
Глава города отметил заслуги водителей, механиков, инженеров, работников транспортных предприятий Москвы. Он отметил, что выдержка и профессионализм специалистов обеспечивают безопасное движение по дорогам, их пунктуальность и ответственность гарантируют своевременную доставку пассажиров и грузов.
"Ваша чуткость и внимательность – это комфорт и хорошее настроение людей. Ваш ежедневный труд – это надежное функционирование экономики и социальной сферы столицы", – отметил Собянин.
По словам главы города, транспорт играет огромную роль в жизни столицы. Собянин отметил, что специалисты пользуются заслуженным уважением горожан. Кроме того, мэр поблагодарил ветеранов транспортной отрасли.
"Ваши достижения служат примером для молодого поколения специалистов. Желаю всем работникам автотранспортной отрасли здоровья, благополучия и удачи на дорогах!", – заключил Собянин.
Ранее Собянин оценил работы по благоустройству. Он отметил важность комплексного развития всех районов столицы.
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