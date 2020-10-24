Автобусную остановку "Метро "Щукинская" перенесли для трех маршрутов с 24 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Автобусную остановку "Метро "Щукинская" для трех маршрутов перенесли с 24 октября. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Теперь автобусы маршрутов №№ 638, 687 и 798 будут останавливаться на высадку по улице Маршала Василевского на 75 метров дальше (при движении из центра).

В Мосгортрансе отметили, что теперь автобусы будут останавливаться и на посадку, и на высадку пассажиров в одном месте.

Ранее сообщалось, что 24 и 25 октября в Москве будет закрыт участок Филевской линии. На время закрытия между станциями будет работать бесплатный маршрут КМ.