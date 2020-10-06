Сергей Собянин поздравил художника Александра Шилова с днем рождения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного художника СССР Александра Шилова. Телеграмма опубликована на официальном сайте мэра Москвы.

Собянин отметил, что Шилов относится к числу художников, чья жизнь – пример подлинного служения искусству.

"В вашем многообразном творчестве со всей глубиной отражаются история и современность Москвы и России", – подчеркнул мэр. Кроме того, Собянин добавил, что созданная Шиловым галерея является одной из наиболее популярных в столице.

Александр Шилов родился в Москве в 1943 году. В 1973 году он окончил Московский государственный академический художественный институт имени Сурикова по классу живописи. Первые выставки Шилова прошли в столице в 1978 году. Его работы были представлены также во Франции, Японии, Португалии, Канаде и других странах.

Ранее в Бахрушинском музее открылась выставка Владимира Серебровского. Она работает до 11 октября.