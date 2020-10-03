Мэр поздравил с днем рождения народного артиста СССР Армена Джигарханяна

09:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин поздравил с 85-летием народного артиста СССР Армена Джигарханяна. В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте мэра и правительства Москвы, мэр отметил богатое творческое наследие Джигарханяна, насчитывающее сотни ролей.
"Многие фильмы с вашим участием вошли в золотой фонд отечественного кино. Созданный вами театр украшает культурное пространство Москвы замечательными премьерами и актерскими дебютами. Пусть любовь зрителей, поддержка друзей и коллег всегда являются для Вас надежной опорой и вдохновляют на новые проекты", – говорится в поздравлении.
Армен Джигарханян родился в Ереване 3 октября 1935 года. В 1954 году поступил в Ереванский государственный институт театра и кино.
За свою творческую карьеру он сыграл более 250 ролей в театре и кино. Звание народного артиста РСФСР Джигарханян получил в 1973 году, народного артиста Армянской ССР – в 1977 году, звание народного артиста СССР – в 1985 году. Также артист награжден тремя орденами "За заслуги перед Отечеством".
Актер и режиссер Армен Джигарханян широко известен зрителям по таким картинам, как "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Место встречи изменить нельзя", "Собака на сене", "Ширли-мырли". С 1996 года он является президентом и художественным руководителем Московского драматического театра.
"Тайны кино": лучшие роли Армена Джигарханяна
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