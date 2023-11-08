Путин подписал указ о праздновании в 2026 году юбилея со дня рождения Владимира Даля

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Владимир Путин подписал указ о праздновании 225-летия со дня рождения составителя толкового словаря Владимира Даля в 2026 году. Соответствующий документ был опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Правительству было поручено организовать комитет по подготовке и проведению мероприятия, а также разработать его план. Региональным властям рекомендовали стать участниками подготовки и проведения праздника.

Указ вступит в силу со дня его подписания.

Ранее Путин поздравил с семидесятилетним юбилеем заслуженную артистку РСФСР, актрису театра и кино Елену Проклову. Он отметил, что Проклова смогла добиться больших успехов на телевидении и заслужить искреннюю любовь зрителей. Путин пожелал артистке здоровья, благополучия и "неиссякаемого вдохновения".

До этого сообщалось, что выставка в честь 90-летия со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина пройдет в Музее космонавтики в Москве. Экспозицию будут сопровождать изображения в стиле соцреализма. По мнению замдиректора музея по научной работе Вячеслава Климентова, это будет смелый показ, потому что это и художественная, и гагаринская выставка.

Юбилей режиссера Марка Захарова отмечают в "Ленкоме"