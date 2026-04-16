Врачи назвали опасным лечение мигрени колой

В Сети завирусился ролик с девушкой, которая рассказала, что врач из платной клиники назначил ей в качестве лекарства от мигрени колу. По его мнению, кофеин сужает сосуды и заглушает спазмы, а сахар ускоряет всасывание веществ в кровь.

Однако московские врачи объяснили, что, хотя газированный напиток может немного облегчить головную боль, вызванную гипотонией, использовать его как лекарство опасно.

В состав напитка входят ортофосфорная кислота, диоксид углерода и много сахара, что делает такое "лечение" вредным для организма, особенно если причина боли неизвестна. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.