Россиянам напомнили о незаконности привлечения к субботнику без согласия

Требование со стороны начальства принять участие в субботнике без согласия противозаконно, напомнили в Госдуме. Любое запугивание, давление и шантаж выходят за рамки Трудового кодекса РФ.

За это предусмотрены административные штрафы. В качестве примера парламентарии привели случай из Ставрополя. Там умерла работница, которую силком вывели на субботник с болезнью. В результате ЧП заинтересовалась трудинспекция.

