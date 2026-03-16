Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 марта

В Москве запустили тестирование новой версии приложения "Парковки России". В ней полностью переработали дизайн и улучшили интерфейс. Более того, меню главного экрана можно настраивать, как удобно пользователю. Сервис перевели на российское программное обеспечение.

Несмотря на весеннее тепло в столице, мотоциклистов призвали не торопиться с открытием сезона. Ночью температура еще опускается до минусовых значений, поэтому возможно образование гололедицы.

В Москве появятся новые съезды на вылетные магистрали и МСД. В этом году должно быть запущено движение на пятом участке трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Она позволит разгрузить близлежащие дороги и улучшит транспортную доступность районов Южное и Северное Бутово.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

