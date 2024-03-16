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16 марта, 07:45

Общество

Эксперт рассказала, как подобрать водоотталкивающую пропитку для обуви

Эксперт рассказала, как подобрать водоотталкивающую пропитку для обуви

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Эксперт объяснила, как защитить обувь от грязи и луж весной с помощью специальной пропитки. Так, по ее словам, средство в виде аэрозоля будет более экономично расходоваться, чем спрей.

Вдобавок к этому, для обуви из замши или нубука подойдет пропитка, в составе которой есть фторкарбновая смола. Средства с натуральным воском и жирами предназначены для ухода за кожаной обувью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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