Пассажиры московского метро в праздники отправили 7 тыс писем Деду Морозу и своим родным

В новогодние каникулы пассажиры столичного метро отправили около семи тысяч писем Деду Морозу и своим родным. Это были и новогодние открытки, и рисунки с подарками, и поделки из бумаги.

Москвичи могли посылать письма бесплатно в любой регион РФ. Для этого на стойках "Живое общение" были размещены ящики "Почты России" и Московской усадьбы Деда Мороза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.