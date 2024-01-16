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16 января, 08:00

Общество

Пассажиры московского метро в праздники отправили 7 тыс писем Деду Морозу и своим родным

Пассажиры московского метро в праздники отправили 7 тыс писем Деду Морозу и своим родным

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В новогодние каникулы пассажиры столичного метро отправили около семи тысяч писем Деду Морозу и своим родным. Это были и новогодние открытки, и рисунки с подарками, и поделки из бумаги.

Москвичи могли посылать письма бесплатно в любой регион РФ. Для этого на стойках "Живое общение" были размещены ящики "Почты России" и Московской усадьбы Деда Мороза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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