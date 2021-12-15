В Подмосковье можно легально срубить елку

В Подмосковье к Новому году можно легально срубить елку. Для этого выделены участки в двух лесных питомниках – Дмитровском и Сергиево-Посадском.

В других местах вырубать деревья запрещено. Нарушителям грозит штраф от 4 тысяч рублей. Для юридических лиц штраф доходит до 500 тысяч рублей.

Кроме того, с 15 декабря все подмосковные ели находятся под усиленной охраной. В преддверии Нового года в лесах проводят операцию "Елочка". Лесничие выходят патрулировать популярные у браконьеров места, а на стационарных постах дежурит охрана.

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