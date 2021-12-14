Специалисты рассказали о пользе живой новогодней елки

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Россиянам сообщили о полезных эффектах украшения дома живой новогодней елкой. Об этом рассказали эксперты в материале РИА Новости.
По словам председателя комитета лесного хозяйства Подмосковья Елены Казимир, настоящая елка наполнит дом свежим запахом хвои. Кроме того, дерево будет вырабатывать большое количество фитонцидов, очищающих воздух от вредных бактерий.
Специалист также отметила, что хвоя поможет укрепить иммунитет за счет содержания в себе аскорбиновой кислоты.
"Отрадно, что после праздников живую елку можно использовать как корм для животных в зоопарках, сварить мыло, сделать отвары и многое другое", – подчеркнула Казимир.
Она также отметила, что после утилизации живое дерево не наносит вред природе.
Заместитель генерального директора Мособллес Александр Передерий отметил плюсы искусственных елей. В частности, их можно легко устанавливать и использовать много раз. При этом он выделил и минусы такого варианта.
"Самое главное – нет натурального хвойного запаха. Не всегда производители изготавливают новогодние елки из качественных материалов, что, в свою очередь, может вызвать у некоторых аллергическую реакцию. При этом хорошая искусственная ель стоит достаточно дорого", – перечислил Передерий.
Он продолжил, что искусственная елка быстро станет источником пыли. Кроме того, существует риск потерять или испортить детали. В этом случае изделие потеряет вид.
Передерий добавил, что производство и утилизация искусственных деревьев наносит больший вред окружающей среде, чем вырубка живых елей.
Ранее дизайнер интерьеров Татьяна Пивкина рассказала, как уберечь новогоднюю елку от кота. Она рекомендовала учитывать игривый нрав питомцев и отказаться от серпантина, мишуры и дождика, а также выбирать деревья с устойчивым основанием.
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