Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 ноября, 08:00

Общество

Москвичам предложили пройти бонусную викторину о цифровых сервисах столицы

Москвичам предложили пройти бонусную викторину о цифровых сервисах столицы

Собянин сообщил об открытии еще 10 районных центров московского долголетия

Специалисты провели опрос о сокращении расходов среди жителей столицы

Телеканал Москва 24 объявил о новогоднем розыгрыше призов

"Утро": 4 градуса ожидается в столице 15 ноября

Госдума рассмотрит законопроект о новых правилах посуточной аренды в многоэтажных домах

Почти 7 млн москвичей привились от гриппа с начала осеннего сезона

"Доктор 24": врачи рассказали о фейсфитнесе

Около 6,8 миллиона москвичей привились от гриппа

Новости часа: гололедица ожидается в Москве в ночь на 15 ноября

Жителям столицы предложили поучаствовать в бонусной викторине о городских электронных услугах и сервисах. Она проходит с 14 по 16 ноября.

Участникам проекта "Активный гражданин" нужно ответить на вопросы, например, как зовут голосового помощника в мобильном приложении "Моя Москва", сколько книг можно забронировать в сервисе "Библиотеки Москвы".

Генератор случайных чисел определит три тысячи победителей из тех, кто быстрее всех даст максимум верных ответов. Они получат билеты в Московский зоопарк и дополнительные баллы. Их можно обменять на сувениры, полезные товары, промокоды на скидки в магазинах и аптеках и многое другое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществотехнологиивидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика