Москвичам предложили пройти бонусную викторину о цифровых сервисах столицы

Жителям столицы предложили поучаствовать в бонусной викторине о городских электронных услугах и сервисах. Она проходит с 14 по 16 ноября.

Участникам проекта "Активный гражданин" нужно ответить на вопросы, например, как зовут голосового помощника в мобильном приложении "Моя Москва", сколько книг можно забронировать в сервисе "Библиотеки Москвы".

Генератор случайных чисел определит три тысячи победителей из тех, кто быстрее всех даст максимум верных ответов. Они получат билеты в Московский зоопарк и дополнительные баллы. Их можно обменять на сувениры, полезные товары, промокоды на скидки в магазинах и аптеках и многое другое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.