Новости мира: Алжир накрыл мощный грозовой фронт

Алжир накрыл грозовой фронт. Улицы городов покрылись слоем льда. Жителей просят не выходить на улицу без крайней необходимости.

В Венеции стартовал карнавал – одно из самых ярких событий года. Гостей ждет насыщенная программа, а завершится праздник 4 марта сожжением чучела.

В Колорадо в День святого Валентина одновременно поженились 130 пар. Одним из условий участия было катание на лыжах или сноубордах в свадебных нарядах.

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