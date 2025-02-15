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15 февраля, 16:45

Общество

Новости мира: Алжир накрыл мощный грозовой фронт

Новости мира: Алжир накрыл мощный грозовой фронт

Фестиваль воздушных змеев прошел на льду в Подмосковье

Новости регионов: во Владивостоке прошел забег по льду Японского моря

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

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Новости мира: Калифорнию накрыли мощные ливни после разрушительных пожаров

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Алжир накрыл грозовой фронт. Улицы городов покрылись слоем льда. Жителей просят не выходить на улицу без крайней необходимости.

В Венеции стартовал карнавал – одно из самых ярких событий года. Гостей ждет насыщенная программа, а завершится праздник 4 марта сожжением чучела.

В Колорадо в День святого Валентина одновременно поженились 130 пар. Одним из условий участия было катание на лыжах или сноубордах в свадебных нарядах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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