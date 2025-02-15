15 февраля, 16:45Общество
Новости мира: Алжир накрыл мощный грозовой фронт
Алжир накрыл грозовой фронт. Улицы городов покрылись слоем льда. Жителей просят не выходить на улицу без крайней необходимости.
В Венеции стартовал карнавал – одно из самых ярких событий года. Гостей ждет насыщенная программа, а завершится праздник 4 марта сожжением чучела.
В Колорадо в День святого Валентина одновременно поженились 130 пар. Одним из условий участия было катание на лыжах или сноубордах в свадебных нарядах.
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