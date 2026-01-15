Общественный совет Роспотребнадзора призвал запретить коммерческие батутные центры

В России могут запретить коммерческие батутные центры и надувные аттракционы. С такой инициативой выступил Общественный совет при Роспотребнадзоре. Предложение появилось после изучения статистики детского травматизма.

Педиатры настаивают, что безопасного способа прыгать на батуте для развлечения просто не существует, а наличие защитных сеток и матов практически не влияет на количество и тяжесть травм.

