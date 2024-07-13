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13 июля, 18:15

Общество

Роспотребнадзор оценил водоемы Москвы на степень безопасности для купания

Роспотребнадзор оценил водоемы Москвы на степень безопасности для купания

Дождь, гроза и усиление ветра ожидаются в Москве вечером 13 июля

Жара до 29 градусов ожидается в Москве 14 июля

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Купаться разрешено в нескольких водоемах Москвы, рассказали в управлении Роспотребнадзора по столице.

Жара в ближайшее время не планирует покидать столицу, однако синоптики предупреждают о непогоде, которая ожидается 14 июля. Москвичей ждут дожди, гроза и сильный ветер.

Погода останется дождливой еще несколько дней, однако от нее можно спрятаться под зонтом на пляже. Подробнее о местах для отдыха и купания – в эфире телеканала Москва 24.

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