Роспотребнадзор оценил водоемы Москвы на степень безопасности для купания

Купаться разрешено в нескольких водоемах Москвы, рассказали в управлении Роспотребнадзора по столице.

Жара в ближайшее время не планирует покидать столицу, однако синоптики предупреждают о непогоде, которая ожидается 14 июля. Москвичей ждут дожди, гроза и сильный ветер.

Погода останется дождливой еще несколько дней, однако от нее можно спрятаться под зонтом на пляже. Подробнее о местах для отдыха и купания – в эфире телеканала Москва 24.

