Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В Москве с 2019 года в 2 раза выросла доступность бесплатного ЭКО. На текущий год запланировано почти 12 тысяч таких процедур.

"Столичные врачи спасли двухмесячного малыша с крупной доброкачественной опухолью мозга. Это достаточно редкая операция – речь идет о сложной патологии, особенно с учетом труднодоступной локализации и возраста ребенка. Для двухмесячного малыша критична даже минимальная кровопотеря. А любое неосторожное движение могло нарушить работу его мозга. Хирурги Клиники доктора Рошаля прицельно удалили новообразование без вреда для здоровых тканей. Сейчас с малышом все хорошо – он уже дома с семьей, его здоровье вне опасности", – заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В столице с 18 апреля стартует единый день открытых дверей для учеников 9-х классов. В школах ребята смогут узнать все о предпрофессиональном образовании.

