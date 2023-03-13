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Общество

В ДНР готовят добровольцев со всей России для участия в спецоперации

В ДНР готовят добровольцев со всей России для участия в спецоперации

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В отряде специального назначения "Викинг" в ДНР готовят добровольцев со всей России для участия в спецоперации. В этой группе собрались новобранцы из Татарстана, Пензы, Самары, Москвы, Оренбурга и Сахалина.

Занимаются с ними инструкторы с большим опытом боевых действий. Для тренировок им не нужны специальные полигоны. Занятия по тактической подготовке проходят в населенных пунктах, из которых совсем недавно выбили подразделения ВСУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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