12 декабря, 22:30

Общество

Налоговый вычет с 2026 года будут считать по-новому

В 2026 году у россиян сохранится возможность оформить налоговые вычеты, однако благодаря введению прогрессивной шкалы некоторые лимиты по выплатам будут увеличены. Также появится вычет для работающих родителей двух и более детей.

Рассчитать размер вычета поможет сайт ФНС. При заполнении декларации в личном кабинете автоматически формируется документ, который можно распечатать и проверить перед отправкой в налоговую.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоАлексей ЛазаренкоИван Пашков

