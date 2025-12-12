Налоговый вычет с 2026 года будут считать по-новому

В 2026 году у россиян сохранится возможность оформить налоговые вычеты, однако благодаря введению прогрессивной шкалы некоторые лимиты по выплатам будут увеличены. Также появится вычет для работающих родителей двух и более детей.

Рассчитать размер вычета поможет сайт ФНС. При заполнении декларации в личном кабинете автоматически формируется документ, который можно распечатать и проверить перед отправкой в налоговую.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

