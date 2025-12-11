Московские врачи спасли пациента с тяжелыми травмами после ДТП

Пациента, которого сбил автомобиль на скорости 90 километров в час, спасли в Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова. Травмы 34-летнего Игоря после ДТП врачи оценили как практически несовместимые с жизнью.

Специалисты центра провели серию уникальных операций, применяя собственные методики, не имеющие аналогов в мире. Как рассказал заведующий отделением Яго Гудушаури, после завершающего хирургического вмешательства пациент начал самостоятельно передвигаться и уже готовится к выписке.

