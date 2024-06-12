Спортсмены приняли участие в съемках клипа на песню Родиона Газманова "Россия"

Музыкант и общественный деятель Родион Газманов опубликовал клип "Россия", приуроченный к Дню России. Песню он написал после гастрольного тура по стране.

В записи композиции приняли участие актер Евгений Герасимов, спортсменки Мария Киселева и Ирина Слуцкая, главный детский невролог Москвы Татьяна Батышева. Кроме того, особый колорит песне придал казачий хор, который исполнил часть вокальных партий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

