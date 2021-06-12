Ракова рассказала о ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве растет число новых случаев коронавируса. Только за последние сутки инфекцией заразились более 6 тысяч человек. В последнюю неделю рост подтвержденных случаев COVID-19 составил 70% по сравнению с прошлой неделей, а число госпитализаций выросло на треть.

Заммэра Анастасия Ракова рассказала, что среди заболевших за два месяца на 35% увеличилась доля молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Именно поэтому общественные места, которые чаще всего посещают молодые люди, приостановят свою работу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.