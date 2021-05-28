Выставку "Врачеватели душ и телес" откроют в музее Православного просветительского центра

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29 мая фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" откроет в Музее Православного просветительского центра "Усово-Спасское" выставку "Врачеватели душ и телес". Экспозиция будет посвящена духовному подвигу медиков, священнослужителей столичных общин, сестер милосердия Российского Общества Красного Креста.
По словам пресс-секретаря фонда Марии Подъяпольской, на выставке будет представлено свыше 100 уникальных экспонатов.
"Особый интерес у посетителей вызовут артефакты и документы из Государственного архива Орловской области, Государственной публичной исторической библиотеки, Церковно-археологического кабинета Московской духовной академии, Марфо-Мариинской обители милосердия Московской епархии, Свято-Екатерининского женского монастыря Тверской и Кашинской епархии", – рассказала она.
Кроме того, в составе экспозиции будут представлены страницы семейных архивов Д. Кузякина, А. Сагань, Н. Сребрянской, Л. Куликовой, В. Кузнецова, Е. Шиковой, А. Коншина, Т. Всесвятской и предметы из собраний В. Петрова, О. Черниковой, а также А. Ренжина.
Помимо этого, зрители смогут увидеть уникальные предметы, которые принадлежали полковому священнику, духовнику Марфо-Мариинской обители милосердия, настоятелю Покровского храма обители – преподобноисповеднику Сергию (Сребрянскому), до пострига – протоиерею Митрофану.
Ранее сообщалось, что выставка "Маленькое" искусство" открылась в Еврейском музее и центре толерантности в Москве. В экспозиции представлены более 130 значимых работ таких художников, как Исаак Левитан, Василий Поленов, Валентин Серов, Илья Репин, Михаил Врубель.
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