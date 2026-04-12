Штраф до 5 тысяч рублей грозит за использование покрышек для клумб во дворе

До 5 тысяч рублей могут оштрафовать жителя дома за использование автомобильных покрышек для оформления клумб во дворе. Юристы напомнили, что отработанные шины относятся к отходам четвертого класса опасности.

При нагревании на солнце они отравляют окружающую среду в радиусе до 50 метров. Вместо покрышек рекомендуется использовать безопасные материалы. Среди них деревянные ограждения, натуральный камень, кирпич, пластиковые бордюры или бетонные вазоны.

