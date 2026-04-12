Восемь атомных ледоколов дали гудки в честь 65-летия полета Юрия Гагарина

Восемь атомных ледоколов и 14 дизель электрических ледоколов дали гудки в честь 65-летия легендарного полета Юрия Гагарина. Звуковые сигналы прозвучали прямо во время морских походов по Северному морскому пути.

Ледоколы продолжают работу по маршруту, где навигацию и безопасность судов обеспечивают технологии и спутниковые системы "Роскосмоса". Именно спутниковые данные помогают сопровождать движение флота и обеспечивать проводку судов в сложных ледовых условиях.

